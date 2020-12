बिहार की पहली एक्ट्रेस को मिला हॉलीवुड मल्टी स्टारर फिल्म में काम, Never Back Down: Revolt में आएंगी नजर

नीतू चंद्रा (Neetu Chandra) को मिला हॉलीवुड प्रोजेक्ट में काम

Never Back Down: Revolt में आएंगी नजर

बिहार की बनीं पहली एक्ट्रेस

भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के कुछ सेलेब्स ने हॉलीवुड में अपनी पहली डेब्यू प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक हासिल किए हैं. ऐसी ही एक एक्ट्रेस हैं नीतू चंद्रा (Neetu Chandra). नीतू ने हर बार यह साबित किया है कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ही सफलता की कुंजी है. एक्टर को 'नेवर बैक डाउन (Never Back Down)' की मल्टी स्टारर फ्रैंचाइज़ी में रोल मिला है, जिसका शीर्षक है नेवर बैक डाउन: रिवोल्ट. केली मैडिसन द्वारा निर्देशित और सोनी मोशन पिक्चर्स वर्ल्डवाइड और मांडले पिक्चर्स द्वारा निर्मित, नेवर बैक डाउन: रिवोल्ट (Never Back Down: Revolt) एक महिला पर स्पॉटलाइट डालता है, जिसका अपहरण कर लिया जाता है.