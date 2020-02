Oscars 2020 Winners: Parasite ने बनाया ऑस्कर में नया रिकॉर्ड, Brad Pitt और Laura Dern को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स का अवॉर्ड

खास बातें Oscar Award 2020 की हुई शुरुआत ब्रैड पिट ने जीता ये अवार्ड गली बॉय हुई बाहर

Oscars 2020 Winners: ऑस्कर 2020 (Oscar 2020) में एक्टर ब्रैड पिट को फिल्म 'Once Upon A Time In Hollywood' के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है. ब्रैड पिट (Brad Pitt) ने एंथनी हॉपकिंस (द टू पॉप्स), टॉम हैंक्स (A Beautiful Day In The Neighbourhood) और द आयरिशमैन स्टार अल पचीनो और जो पेस्की को हराया है. ब्रैड के नाम का ऐलान उनके सह-कलाकार लियोनार्डो डिकैप्रियो (Leonardo Decaprio) ने किया, वहीं, पिछले साल की सर्वश्रेष्ठ सहायक एक्ट्रेस रेजिना किंग ने ब्रैड पिट को ये अवॉर्ड दिया. इस साल की चहेती लॉरा डर्न ने भी 'मैरिज स्टोरी (Marriage Story)' के लिए सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार जीता.

वहीं फिल्म पैरासाइट (Parasite) ने बेस्ट ऑरिजनल स्क्रीनप्ले जीता, जोजो रैबिट (Jojo Rabbit) ने बेस्ट अडॉप्टेड स्क्रीनप्ले जीता. टॉय स्टोरी 4 (Toy Story 4) ने सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है. वहीं, बता दें, भारत से एक्ट्रेस आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की फिल्म 'गली बॉय' ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी, हालांकि, शॉर्टलिस्ट हुई फिल्मों के दौरान 'गली बॉय' बाहर हो गई.

इस साल की ऑस्कर अवार्ड विनर लिस्ट (Oscars 2020 Winners List):

बेस्ट पिक्चरः 'पैरासाइट (Parasite)' को बेस्ट पिक्चर का अवॉर्ड. यह सर्वोच्च सम्मान पाने वाली 'पैरासाइट' पहली विदेशी फिल्म है.

बेस्ट एक्टरः जोआक्विन फीनिक्स (Joker)

बेस्ट एक्ट्रेसः रेनी जेलवेगर (Judy)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस- लॉरा डर्न

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर- ब्रैड पिट (Once Upon A Time In Hollywood)

बेस्ट ऑरिजनल स्क्रीनप्ले- बोंग जॉन हो, हां जिन (Parasite)

बेस्ट अडॉप्टेड स्क्रीनप्ले- टाइका बाइटिटी (Jo Jo Rabbit)

बेस्ट एनिमेटिड फीचर- टॉय स्टोरी 4 (Toy Story 4)

बेस्ट डाक्यूमेंट्री फीचर- अमेरिकन फैक्ट्री

बेस्ट डाक्युमेंट्री शॉर्ट- Learning To Skateboard In A Warzone (If You're A Girl)

बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट- The Neighbour's Window

बेस्ट एनिमेटिड शॉर्ट- Hair Love

बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन- Once Upon A Time In Hollywood

बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन- Little Women