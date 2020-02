Oscars 2020: 'पैरासाइट' ने जीता बेस्ट फिल्म का ऑस्कर तो बॉलीवुड डायरेक्टर बोलीं- यह मायने नहीं रखता आप कहां से आते हैं...

Oscars 2020 में साउथ कोरिया की थ्रिलर फिल्म 'पैरासाइट (Parasite)' ने 92वें एकेडमी अवॉर्ड्स (92nd Academy Awards) में नया कीर्तिमान कायम कर दिया है. 'पैरासाइट' बेस्ट पिक्चर का अवॉर्ड जीतने वाली पहली नॉन-इंग्लिश फिल्म बन गई है. फिल्म को बोंग जून हो (Bong Joon Ho) ने डायरेक्ट किया है. दिलचस्प यह है कि 'पैरासाइट' के डायरेक्टर बोंग जून हो को बेस्ट डायरेक्टर के ऑस्कर से भी नवाजा गया है, इस तरह 'पैरासाइट' ने चार ऑस्कर जीत कर इतिहास रच दिया है. बॉलीवुड से भी इसे लेकर कई रिएक्शन आ रहे हैं और 'पंगा' की डायरेक्टर अश्विनी अय्यर तिवारी (Ashwiny Iyer Tiwari) ने भी ट्वीट कर अपना रिएक्शन दिया है.

The world of storytelling is evolving literally so and it's for us to see. There is hope that no matter who you are or where you come from no dream is unachievable, we just have to keep living and breathing it everyday. #Parasite#Oscar2020#ilovemovies#Moviegoals#Oscarspic.twitter.com/Rq9wWQhLYK