'मिर्जापुर' के कालीन भैया चले हॉलीवुड, सुपरहीरो 'थॉर' से करेंगे मुकाबला

'मिर्जापुर' के मशहूर एक्टर पंकज त्रिपाठी (Pankaj Tripathi) ने दस सालों से भी ज़्यादा वक़्त तक अपने दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए अलग-अलग प्लैटफॉर्म्स और तरीक़ों को आज़माया है. वह आजकल बॉलीवुड के कुछ सबसे अच्छे अभिनेताओं में से एक हैं. न्यूटन, बरेली की बर्फी, स्त्री, वेब शो 'मिर्ज़ापुर' (Mirzapur) जैसी अपनी पिछली कुछ फिल्मों में अपनी अदाकारी के यादगार जलवे दिखाने के बाद, पंकज ने अब हॉलीवुड पर अपनी नजरें टिका दी हैं. अब सुनने में आ रहा है कि पंकज त्रिपाठी (Pankaj Tripathi) जल्द ही अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे, जिसमें कोई और नहीं बल्कि हॉलीवुड के बेहद चाहते एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ (Chris Hemsworth), मार्वल यूनिवर्स के एवेंजर्स के थॉर होंगे.

That's a wrap for me!! Plenty of blood sweat and tears, couldn't have done it without the dream team and all the incredible cast and crew. This film's gonna be one hell of a ride, get ready #SamHargrave @jasinboland @BobbyHanton pic.twitter.com/jyNGazpgRu

पिछले साल नवंबर में क्रिस हेम्सवर्थ (Chris Hemsworth) अपनी पहली फ़िल्म का निर्देशन कर रहे डायरेक्टर सैम हारग्रेव की थ्रिलर फ़िल्म 'ढाका' (Dhaka) की शूटिंग के लिए भारत आए थे. सैम एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एटॉमिक ब्लॉन्ड की दूसरी यूनिट के निदेशक रहे हैं. उन्होंने मुंबई और अहमदाबाद में फिल्म के मुख्य हिस्सों की शूटिंग की थी. इस फिल्म में कई दूसरे लोगों के अलावा गोलशिफ्ते फ़रहानी, डेविड हार्बर, रणदीप हुड्डा, मनोज बाजपेयी भी हैं.

Week one down here in India. By far some of the most intense action sequences I've been apart of and the heat certainly adds an edge to it but damn we're getting good stuff!! gonna be unreal. The first shot is of our director, the insanely talented Sam Hargrave#Netflixpic.twitter.com/Ws04AwrID1