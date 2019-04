मशहूर Keith Urban ने जीता अवॉर्ड, 'बेबी गर्ल' किडमैन को दिया धन्यवाद

मशहूर सिंगर कीथ अर्बन (Keith Urban) ने एसीएम एंटरटेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने के बाद अपनी 'बेबी गर्ल' निकोल किडमैन और बेटियों को शुक्रिया अदा किया. पीपल डॉट कॉम की रिपोक्ट के अनुसार, रविवार को ऐरेना के एमजीएम में आयोजित 54वें एकेडमिक ऑफ कंट्री म्यूजिक अवार्ड (54th Academic Of Country Music Award) की दौड़ में लुक ब्रायन, केनी चेशनी, क्रिस स्टेपलेटन और जेसन एल्डेन शामिल थे, जिसमें कीथ अर्बन Keith Urban) ने बाजी मारी.

