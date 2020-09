रिया चक्रवर्ती के साथ मीडिया के व्यवहार पर भड़की सोनी राजदान, बोलीं- किसी के लिए न्याय की इच्छा, दूसरे के लिए

सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Sing Rajput Case) के मामले में ड्रग्स कनेक्शन सामन आने के बाद लगातार रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) से पूछताछ की जा रही है. एनसीबी ने रिया को समन जारी किया था, जिसके बाद एक्ट्रेस कल 11 बजे अपने घर से एनसीबी NCB के दफ्तर के लिए निकलीं और 12 बजे वह NCB के दफ्तर पहुंचीं. वहां पहुंचते ही मीडियाकर्मियों ने उन्हें घेर लिया. इस दौरान की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. मीडियाकर्मियों के इस व्यवहार पर बॉलीवुड से खूब रिएक्शन आ रहे हैं. अब हाल ही में आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की मां सोनी राजदान (Soni Razdan) ने मीडिया के इस व्यवहार पर अपनी नाराजगी जताई है.

So true. Whoever is raging about Sushant having been harassed needs to answer the question.... is this not much worse ? And all because of what ? Your desire to seek ‘justice' for one person cannot lead to the injustice of another. Even if proven guilty! https://t.co/EOrbuqfIhm