'एवेंजर्स' के नायक स्टैन ली का आखिरी वीडियो वायरल, फैन्स के लिए कही ये बात

मार्वल कॉमिक्स के प्रमुख स्टेन ली के निधन के बाद सोशल मीडिया पर उनका एक भावुक वीडियो क्लिप काफी चर्चा में हैं, जिसमें वह अपने प्रशंसकों को संबोधित कर रहे हैं. ली का यह संदेश गुरुवार को उनके आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया गया. ली ने कहा, "मैं अपने प्रशंसकों को प्यार करता हूं. मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं अपने प्रशंसकों को कितना प्यार करता हूं. कभी-कभी रात में मैं यहां बैठता हूं और सोचता हूं कि यह क्या है? और फिर मुझे अपने एक प्रशंसक से एक पत्र मिलता है और मैं कुछ पढ़ता हूं, मैं कुछ देखता हूं और मैं याद करता हूं."वह कहते हैं, "मुझे अहसास होता है कि प्रशंसक पाना कितना सौभाग्यशाली है, ऐसे प्रशंसक जो आपकी परवाह करते हैं. यही कारण है कि मैं अपने प्रशंसकों की परवाह करता हूं क्योंकि वे मुझे अच्छा महसूस कराते हैं." बता दें, 'एक्समैन', 'एवेंजर्स' और 'ब्लैक पैंथर' के निर्माता स्टैन ली (Stan Lee) का 95 साल की उम्र में निधन हो गया. समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, ली ने अपना करियर 1939 में शुरू किया था और 'मार्वल' कॉमिक्स से वे 1961 से जुड़े थे. 12 नवंबर को लॉस एंजेलिस के अस्पताल में निधन हुआ. किशोर रहते ही वो मार्वल कॉमिक्स से जुड़ गए थे और आखिरी वक्त तक कॉमिक्स से जुड़े रहे.

So many wonderful moments with Stan came spontaneously. As we were setting up the camera one day, he casually started talking about his fans. We know how much Stan meant to you, and we thought it would be nice for you to hear how much your support meant to him. pic.twitter.com/WTX8U1afLm