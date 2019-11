Terminator Dark Fate Box Office Collection Day 1: अरनॉल्ड श्वार्जनेगर की फिल्म 'टर्मिनेटर डार्क फेट' ने ली बंपर ओपनिंग, कमाए इतने करोड़

Terminator Dark Fate Box Office Collection Day 1: हॉलीवुड की सुपरहिट फ्रेचाइजी टर्मिनेटर सीरीज की छठी फिल्म 'टर्मिनेटरः डार्क फेट' (Terminator: Dark Fate ) ने रिलीज होने के साथ ही धमाल मचा दिया है. इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन भारत में बॉक्स ऑफिस (Terminator Dark Fate Box Office Collection) पर करीब 3 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली है. इस फिल्म में अरनॉल्ड श्वार्जनेगर (Arnold Schwarzenegger), लिंडा हैमिल्टन (Lindo Hamilton) और जेम्स कैमरून (James Cameron) के डेडली कॉम्बिनेशन ने एक बार फिर दर्शकों का दिल जीत लिया है.

