The Lion King Box Office Collection Day 3: द लायन किंग का बॉक्स ऑफिस पर कहर, किया इतना कलेक्शन

खास बातें द लायन किंग का जोरदार वीकेंड हॉलीवुड को मिली धमाकेदार ओपनिंग सिम्बा का एक्शन आया पसंद

हॉलीवुड फिल्म 'द लायन किंग (The Lion King)' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपाकर रख दिया है. डिज्नी की 'द लायन किंग' ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर वीकेंड में यानी तीन दिन में 54.75 करोड़ रुपये की कमाई की है. जॉन फेवरो ने 1994 में आई डिज्नी की फिल्म को इसी नाम से दोबारा बनाया है. सिम्बा का यह नया सफर उसके फैन्स के दिलों में उतर गया है. जॉन फेवरो इससे पहले 2016 में 'द जंगल बुक' लेकर आए थे, जिसे दुनिया भर में खूब पसंद किया गया था. इस तरह 'एवेंजर्सः एंडगेम (Avengers: Endgame)' के बाद एक बार फिर किसी हॉलीवुड फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा दिखाया है.

#TheLionKing sets the BO on... Proves all forecasts/predictions wrong, as biz crosses ₹ 50 cr in 3 days... Trends much, much better than #TheJungleBook [₹ 40.19 cr]... Fri 11.06 cr, Sat 19.15 cr, Sun 24.54 cr. Total: ₹ 54.75 cr. India biz. All versions. — taran adarsh (@taran_adarsh) July 22, 2019

हॉलीवुड फिल्म 'द लायन किंग (The Lion King)' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े देते हुए फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने ट्वीट कियाः 'द लायन किंग ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. सभी पूर्वानुमान और भविष्यवाणियों को गलत साबित किया, तीन दिन में फिल्म 50 करोड़ रुपये के पार. ट्रेंड 'द जंगल बुक' (40.19 करोड़ रुपये) से भी ज्यादा बढ़िया है. शुक्रवार को 11.06 करोड़ रुपये, शनिवार को 19.15 करोड़ रुपये और रविवार को 24.54 करोड़ रुपये. फिल्म के भारत में सभी वर्जन ने कुल 54.75 करोड़ रुपये की कमाई की.'

'द लायन किंग (The Lion King)' में दिखाया गया है कि सिम्बा का चाचा उसके पिता मुफासा का कत्ल कर देता है और सिम्बा को डराकर वहां से भगा देता है. लेकिन सिम्बा लौटता है, और फिर होती है धांसू फाइट. भारत में 'द लायन किंग (The Lion King)' को लगभग 2,140 स्क्रीन्स पर अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगू में रिलीज किया गया है. खास यह कि 'द लायन किंग (The Lion King)' के हिंदी संस्करण में किंग मुफासा को शाहरुख खान और सिंबा को उनके बेटे आर्यन खान ने आवाज दी है. शाहरुख खान और आर्यन खान की डबिंग को भी खूब पसंद किया जा रहा है.

(इनपुटः IANS)

