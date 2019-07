The Lion King Movie Review: बॉलीवुड स्टाइल रिवेंज ड्रामा है 'द लॉयन किंग'

खास बातें 'द लायन किंग' हो गई है रिलीज जॉन फेवरो है फिल्म के डायरेक्टर शाहरुख और आर्यन ने हिंदी में किया है डब

हॉलीवुड (Hollywood) की फिल्म में बॉलीवुड (Bollywood) मसाला देखने को मिले तो क्या कहने. ऐसा ही कुछ हॉलीवुड फिल्म 'द लायन किंग (The Lion King)' में देखने को मिलता है. डिज्नी की लाइव एक्शन फिल्म में न सिर्फ ग्राफिक्स का कमाल है बल्कि एक नकली दुनिया बिल्कुल असली लगती है, और वह भी मुंबइया कहानी के स्टाइल में. 'द जंगल बुक (The Jungle Book)' से दिल जीतने वाले डायरेक्टर जॉन फेवरो (Jon Favreau) की नई पेशकश 'द लॉयन किंग (The Lion King)' भी कुछ कम कमाल नहीं है. 'द लायन किंग (The Lion King)' एक रिवेंज ड्रामा है और ये बाप-बेटे के रिश्ते की कहानी है, बिल्कुल किसी मुंबइया फिल्म की तरह. 'द लायन किंग' हिंदी में मुफासा की डबिंग शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने की है तो सिम्बा की डबिंग आर्यन खान (Aryan Khan) ने की है.

'द लायन किंग (The Lion King)' कहानी मुफासा और सिम्बा की है. बाप-बेटे की जिंदगी मजे में चल रही होती है. लेकिन उनकी जिंदगी में तूफान लाने का काम करता है स्कार. स्कार मुफासा का भाई है और जंगल पर अपनी बादशाहत चाहता है. अपने इन्हीं इरादों के चलते एक दिन वह मुफासा का कत्ल कर देता है और जंगल के राजकुमार सिम्बा को वहां से भागने के लिए मजबूर कर देता है. सिम्बा भागकर रेगिस्तान में पहुंचता है, जहां उसे मिलते हैं तिमोन और पुम्बा. इस तरह सिम्बा उनके साथ समय गुजारने लगता है और फिर जवान हो जाता है. अब सिम्बा का एकमात्र टारगेट अपने घर वापस लौटना है. इस तरह फिल्म की कहानी किसी भी बॉलीवुड फिल्म जैसी है, जो न सिर्फ मजा देती है बल्कि आपको बांधकर रखती है. हालांकि नयेपन का अभाव है.

'द लायन किंग (The Lion King)' डिज्नी के फैन्स के लिए परफेक्ट ट्रीट है और एक अनोखी दुनिया में जाने का मौका भी. जॉन फेवरो ने जिस तरह के ग्राफिक्स 'द लॉयन किंग (The Lion King)' के लिए इस्तेमाल किए हैं, वे बेजोड़ हैं और फिल्म के मजे को दोगुना कर देते हैं. ऐसे में सिम्बा के फैन्स के लिए यह एक मजेदार फिल्म है और वन टाइम वॉच तो है ही.

रेटिंगः 3 स्टार

डायरेक्टरः जॉन फेवरो

