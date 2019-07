'सिंबा' की आवाज में 'द लायन किंग' का हिंदी टीजर रिलीज, शाहरुख की कॉपी निकले आर्यन खान

The Lion King Teaser: हॉलीवुड की अपकमिंग एनिमेशन फिल्म 'द लायन किंग' को लेकर लोगों में तब से ही एक्साइटमेंट बनी हुई है, जब से उन्होंने सुना है कि फिल्म में शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) अपनी आवाज देने वाले हैं. हालांकि अब शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के फैंस की एक्साइटमेंट चार गुना और भी बढ़ गई है, क्योंकि हाल ही में हॉलीवुड फिल्म 'द लायन किंग (The Lion King)' का हिंदी टीजर रिलीज हुआ है. इस टीजर में 'सिंबा' की भूमिका अदा करने वाले आर्यन खान की आवाज बखूबी सुनाई दे रही है. इतना ही नहीं, आर्यन खान की आवाज बिल्कुल अपने पिता शाहरुख खान जैसी लग रही है. 'द लायन किंग' के इस टीजर को वॉल्ट डिज्नी के साथ ही शाहरुख खान ने भी अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर शेयर किया है. इसके साथ ही बॉलीवुड एक्टर रितेश देखमुख ने आर्यन खान की तारीफ करते हुए कहा 'सिंबा' तो मुफासा से ज्यादा बेहतर है.

फायर पान खाने के चक्कर में एक्ट्रेस ने बना ली ऐसी हालत, बार-बार देखा जा रहा है वीडियो

A post shared by Walt Disney Studios India (@disneyfilmsindia) on Jul 10, 2019 at 9:53pm PDT

हॉलीवुड फिल्म 'द लायन किंग' के नये हिंदी टीजर को वॉल्ट डिज्नी ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा 'सिंबा के रूप में आर्यन खान की आवज.' इसके अलावा बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान ने इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिये साझा किया. अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर द लायन किंग का टीजर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा 'मेरा सिंबा.'

Super 30 Celeb Review: ऋतिक रोशन की 'सुपर 30' पर फिदा हुआ बॉलीवुड, बोले- जबरदस्त परफॉर्मेंस...

A post shared by Shah Rukh Khan (@iamsrk) on Jul 10, 2019 at 9:45pm PDT

बता दें कि फिल्म में जहां एक तरफ शाहरुख खान मुफासा की भूमिका अदा करेंगे तो वहीं उनके बेटे आर्यन खान इसमें मुफासा के बेटे सिंबा के रूप में दिखाई देंगे. द लायन किंग के टीजर से लगता है कि पिता और बेटे की यह जोड़ी हॉलीवुड फिल्म के हिंदी वर्जन में खूब धमाल मचाएगी.

कंगना रनौत ने शेयर किया वीडियो, बोलीं- चाहती हूं मुझे बैन करो...

This Simba sounds better than Mufasa #TheLionKing#AryanKhan@iamsrk -this is extremely exciting https://t.co/qrgQ6WiQTF