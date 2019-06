क्यों बियॉन्से थीं 'द लायन किंग' के लिए परफेक्ट च्वॉइस?

भारत में 19 जुलाई को रिलीज होगी 'द लायन किंग (The Lion King)'

फिल्म निर्माता जॉन फेवरोऊ (Jon Favreau), बियॉन्से नॉलेस-कार्टर (Beyoncé)के बहुत बड़े प्रशंसक हैं. उन्होंने कहा है कि यह देखना उत्साहवर्धक है कि ग्रैमी विजेता गायिका ने उनकी फिल्म 'द लायन किंग (The Lion King)' में कैसा संगीतमय तत्व जोड़ दिया है. बियॉन्से ने 'द लायन किंग (The Lion King)' में सिम्बा के बचपन की दोस्त नाला के किरदार को अपनी आवाज दी है जो बाद में उसकी लव इंटरेस्ट बन जाती है. अपनी फिल्म 'द लायन किंग (The Lion King)' में ग्रैमी अवॉर्ड विजेता गायिका बियॉन्से (Beyoncé) का हिस्सा बनने को लेकर जॉन काफी खुश व उत्साहित हैं.

फेवरोऊ (Jon Favreau) ने एक बयान में कहा कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जो नाला की भूमिका के वर्णन को लेकर उत्साहित हो, खासकर इसके संगीत प्रदर्शन से तो फिर बियॉन्से (Beyoncé) इसके लिए अपने आप में उत्कृष्ट हैं.फेवरोऊ (Beyoncé) ने यह भी कहा कि वह उनके संगीत के बहुत बड़े प्रशंसक हैं.

यह फिल्म भारत में 19 जुलाई को अंग्रेजी, हिदी, तमिल और तेलुगू में रिलीज होगी. फिल्म में डोनाल्ड ग्लोवर ने सिम्बा के किरदार को अपनी आवाज दी है.

इनपुट IANS

