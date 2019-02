Grammy Awards 2019: ग्रैमी अवार्ड्स में महिलाओं ने बिखेरी चमक, 'This is America' सॉन्ग ने जीते 4 अवॉर्ड

Grammy Awards 2019: 61वें ग्रैमी अवार्डस (Grammy Awards) में रविवार रात को महिलाओं ने चमक बिखेरी. पुरस्कार समारोह में बोल्ड परफॉर्मेस हुए और कई शीर्ष श्रेणियों में महिलाओं ने अवॉर्ड अपने नाम किए, जिसमें 'गोल्डन ऑवर' के लिए केसी मसग्रेव्स को मिला एल्बम ऑफ द ईयर अवॉर्ड भी शामिल है. पिछले साल विवाद तब उभरा था, जब टेलीकास्ट के दौरान महज एक महिला ने सोलो अवॉर्ड जीता. वेबसाइट 'न्यूयॉर्क टाइम्स डॉट कॉम' के मुताबिक, 23 वर्षीय ब्रिटिश गायिका डुआ लीपा ने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार ग्रहण करने के दौरान कहा कि वह इतनी सारी महिला कलाकारों के बीच यह सम्मान पाकर सम्मानित महसूस कर रही हैं. लीपा ने कहा, "मुझे लगता है कि इस साल वास्तव में हम आगे बढ़े हैं." कंट्री म्यूजिक के क्षेत्र में एल्बम ऑफ द ईयर का अवॉर्ड जीतने के अलावा मसग्रेव्स तीन अवॉर्ड घर ले गईं.

समारोह में भारतीय मूल की गायिका फाल्गुनी शाह और संगीत निर्माता प्रशांत मिस्त्री दो अलग श्रेणियों में पुरस्कार जीतने से चूक गए, जबकि समारोह में ग्रैमी और ऑस्कर अवॉर्ड विजेता भारतीय संगीतकार ए.आर. रहमान भी शामिल हुए. यह रात हिप-हॉप कलाकारों के नाम भी रही. नस्लवाद, भेदभाव और नरसंहार जैसे मुद्दों को छूने वाला चाइल्डिश गैम्बिनो उर्फ डोनाल्ड ग्लोवर के गीत 'दिस इज अमेरिका' ने रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर दोनों पुरस्कार अपने नाम किए. इसने कुल चार अवार्ड जीते. इसने बेस्ट रैप/संग परफॉर्मेस और सर्वश्रेष्ठ संगीत वीडियो का पुरस्कार भी जीता. पुरस्कार समारोह में गैम्बिनो उपस्थित नहीं हुए. ड्रेक को उनके ब्लॉकबस्टर एल्बम 'स्कॉर्पियन' के गाने 'गॉड्स प्लान' के लिए सर्वश्रेष्ठ रैप गीत का अवॉर्ड मिला. पुरस्कार ग्रहण करने के दौरान ड्रेक का भाषण काट दिया गया.

