रिलीज हुई एक्स मैन डार्क फिनिक्स, हॉलीवुड फिल्म के फैन्स ने ऐसे दिए रिएक्शन

हॉलीवुड फिल्म (Hollywood Films) एक्स मैन डार्क फिनिक्स (X Men Dark Phoenix) आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई. ईद के मौके पर डार्क फिनिक्स (Dark Phoenix) का सीधा मुकाबला सलमान खान (Salman Khan) और कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) स्टारर फिल्म भारत से है. डार्क फिनिक्स (Dark Phoenix) में प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) की जेठानी सोफी टर्नर (Sophie Turner), मुख्य किरदार जीन ग्रे (Jean Grey) की भूमिका निभा रही हैं. इस फिल्म का दर्शक लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे. फिल्म (Dark Phoenix) के रिलीज होते ही इस पर रिएक्शन आने की झड़ी लग गई. एक्स मैन सीरीज की इस फिल्म को देखने के बाद दर्शकों ने इसकी जमकर तारीफ की है. कुछ यूजर्स का कहना है कि फिल्म को एक बार देखने से मन नहीं भरता है तो कोई इसे कॉमिक्स के किरदारों से सीधा जोड़ता हुआ नजर आ रहा है.

एक यूजर ने तो फिल्म के सभी पॉजिटीव कमेंट्स को एक तस्वीर में जोड़कर दिखाया और लिखा कि 20 साल पहले से चली आ रही फिल्म (X Men) की फ्रेंचाइजी आज भी दर्शकों को रोमांचित कर रही है.

To everyone's surprise, "X-Men: Dark Phoenix" reactions and reviews are positive. A 20 year franchise going out on the high note it deserves. #DarkPhoenix @XMenFilms pic.twitter.com/1SWspUYFN0

एक यूजर ने फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा कि डार्क फिनिक्स एक शानदार फिल्म है. इस फिल्म में कुछ जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलेंगे. इसके अलावा भी यूजर ने फिल्म का काफी तारीफ की.

Delighted to say #DarkPhoenix is a strong end for Fox's #XMen! Some of the best performances, action, and hotdog eating contests in the series. If you've been dying to see the Phoenix Force done right and see it house like seventy dogs, this movie's gonna knock your socks off