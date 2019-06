हैदराबाद पुलिस का आरोप, BJP विधायक राजा सिंह ने खुद को पहुंचाई चोट, अब पुलिस पर मढ़ रहे दोष

हैदराबाद में बीजेपी विधायक राजा सिंह के कथित पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने का मामला गरमा गया है. हैदराबाद पुलिस ने गुरुवार को राजा सिंह के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि विधायक राजा सिंह (Raja Singh) पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल नहीं हुए हैं. पुलिस ने उन पर कथित रूप से खुद को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया. घटना गुरुवार को तड़के 2 बजे हुई, जब लोगों के एक समूह ने अवैध रूप से स्वतंत्रता सेनानी रानी अवंतिबाई की प्रतिमा को उनकी एक 25 फीट की प्रतिमा से बदला, जिससे जुमेरात बाजार क्षेत्र में तनाव व्याप्त हो गया. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में दिख रहा है कि राजा सिंह अपने हाथों में ग्रेनाइट पत्थर लिए हुए हैं.

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम जोन) के ए.आर. श्रीनिवास ने बताया, "वह अपने सिर पर खुद से पत्थर मारते दिख रहे हैं और हमें विश्वास है कि यही चोट लगने की वजह है. अगर लाठीचार्ज हुआ होता तो, और लोग भी घायल होते अधिकारी ने कहा, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जेएचएमसी) की ओर से ऐसा करने की इजाजत नहीं थी, इसलिए पुलिस ने समूह को रोकने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि राजा सिंह (Raja Singh) वहां 200 समर्थकों के साथ पहुंच गए और पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया व अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया. अधिकारी ने कहा, "उन्होंने हमारे कुछ पुलिस अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया और जबरदस्ती प्रतिमा को स्थापित कर दिया, जो कि एक गैरकानूनी कृत्य है".

I urge @hydcitypolice@CPHydCity have some spine & release all the videos while police laithcharge on my karyakartas & me. Don't be selective in releasing videos as your department always targeted me.



Why Hindu's are always targeted @TelanganaDGP@HMOIndiapic.twitter.com/MXVLIBp1aW