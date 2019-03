कर्नाटक के धारवाड़ में निर्माणाधीन इमारत के ढहने से 1 की मौत, 40 लोगों के फंसे होने की आशंका

कर्नाटक के धारवाड़ (Dharwad) में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने (Karnataka Building Collapse) से एक व्यक्ति की मौत हो गई वहीं, 6 लोगों के घायल होने की खबर है. 40 से ज्यादा लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है. कर्नाटक पुलिस (Karnataka Police) की तरफ से यह जानकारी दी गई है. पुलिस ने बताया कि कुमारेश्वर नगर में हुए इस हादसे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है. ज्यादा जानकारी का इंतजार किया जा रहा है. जिस जगह यह हादसा हुआ वह बेंगलुरु से 400 किलोमीटर उत्तर में है. अब तक 10 एंबुलेंस और आधा दर्जन से अधिक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं. राहत और बचाव का काम जारी है. अब तक 15 मजदूरों को बचाया गया है.

