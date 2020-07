कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए बेंगलुरू में 14 जुलाई से फिर लॉकडाउन

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कोरोनावायरस के लगातार बढ़ते मामलों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने फिर से लॉकडाउन की घोषणा की है. इससे पहले राज्य सरकार ने राज्य की राजधानी में 33 घंटे का लॉकडाउन लगाया था. कोरोना संक्रमण की रोकथाम में जुटी सरकार ने इस बार बेंगलुरु में 14 जुलाई यानि मंगलवार से लॉकडाउन का ऐलान किया है.

Considering the suggestions from experts to curb the increasing number of Covid cases, Government has decided to implement complete lockdown in Bengaluru Urban and Rural Districts for 7 days starting 8 PM on Tuesday, 14th July. Detailed guidelines will be released on Monday.(1/2)