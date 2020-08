जम्मू-कश्मीर में बीते 48 घंटों में 10 आतंकियों का सफाया, श्रीनगर में ढेर किए गए 3 आतंकी

#UPDATE Srinagar encounter: 2 more terrorists killed (total 03). Operation going on. Further details shall follow: Kashmir Zone Police https://t.co/D8uWoxZhZ8

बता दें कि पिछले 48 घंटे में जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में 10 आतंकियों का खात्मा हो किया जा चुका है. इससे पहले पुलवामा में 3 और शोपियां में 4 आंतकियों मारे गए थे. इससे पहले शुक्रवार रात को पुलवामा (Pulwama) में सुरक्षाबलों की आतंकियों से हुई मुठभेड़ में तीन आतंकी मारे गए थे.

Jammu and Kashmir: Three terrorists gunned down by security forces in an encounter that began at Pantha Chowk in Srinagar last night. One police personnel lost his life. Operation is still underway. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/NcEdHr7YnB