10वीं में फेल हुआ तो सबने उड़ाया मजाक, अब उसी लड़के ने हल्के विमानों के 35 मॉडल बनाकर कर दिया हैरान

गुजरात के वडोदरा में रहने वाले 17 साल के प्रिंस पांचाल की प्रतिभा देखकर आज हर कोई दंग है. प्रिंस ने 35 हल्के स्वदेशी विमान के मॉडल बनाए हैं, जिन्हें रिमोट के जरिए ऑपरेट किया जा सकता है. हैरानी की बात ये भी है कि प्रिंस दसवीं में सभी विषयों में फेल हैं, लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट को पहचाना और फ्लेक्स, बैनर और होर्डिंग के मैटेरियल से हल्के विमानों का मॉडल प्रस्तुत किया.

प्रिंस इस काम के पीछे अपने दादा जी को प्रेरणा बताते हैं. प्रिंस ने कहा "मेरे दादाजी ने मुझे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया. मैं कक्षा 10 में सभी छह विषयों में फेल हो गया और घर पर बेकार बैठा था. मैंने इन विमानों को बनाने के लिए अपने घर के बाहर लगाए गए बैनर, होर्डिंग्स और फ्लेक्स का इस्तेमाल किया है."

उन्होंने कहा "मैं इंटरनेट से क्यू लेता हूं. मैंने अपने YouTube चैनल 'Prince Panchal Maker' पर विमानों के निर्माण के सभी वीडियो भी पोस्ट किए हैं."

