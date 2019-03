ताप्ती-गंगा एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतरे, 4 लोगों के घायल होने की सूचना

छपरा से सूरत जाने वाली ताप्ती-गंगा एक्सप्रेस ट्रेन की 14 बोगियां पटरी से उतर गईं. हादसा बिहार के छपरा में गौतम स्थान स्टेशन के नजदीक हुआ है. हादसे में अभी तक 4 लोगों के घायल होने की सूचना है. राहत और बचाव कार्य जारी है. आपको बता दें कि पिछले महीने ही बिहार के वैशाली के पास एक बड़ा रेल हादसा हो गया था. हाजीपुर-पटोरी खंड पर सीमांचल एक्सप्रेस के नौ डिब्बे पटरी से उतर गए थे. जिसमें छह से ज्यादा लोगों की की मौत हो गई थी और दर्जनों लोग जख्मी हो गए. इनमें से तीन डिब्बे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए .

Four injured after more than 10 coaches of Tapti-Ganga express train derail near Gautam Asthan,Chhapra in Bihar pic.twitter.com/UuTDn8vD32