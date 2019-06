राजस्‍थान के बाड़मेर में राम कथा के दौरान अचानक हुई बारिश और तूफान के कारण पंडाल के गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों इसकी चपेट में आकर घायल हो गए. बता दें कि यह हादसा जयपुर से लगभग 500 किलोमीटर दूर बाड़मेर जिले के जसोल के एक स्कूल ग्राउंड में हुआ, जहां राम कथा के लिए लोग इकट्ठा हुए थे. अचानक आई बारिश के बाद आंधी-तूफ़ान की वजह से टेंट गिर गया और 14 लोगों की मौत हुई. घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां कई लोगों की हालत नाजुक है. जिला प्रशासन के अधिकारी हादसे की जगह पहुंच गए हैं. राहत और बचाव अभियान किया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया.

Collapse of a ‘Pandaal' in Rajasthan's Barmer is unfortunate. My thoughts are with the bereaved families and I wish the injured a quick recovery: PM @narendramodi