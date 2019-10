खुलेआम फायरिंग करने के आरोप में VHP और बजरंग दल के 150 कार्यकर्ताओं पर FIR, देखें Video

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के 150 कार्यकर्ताओं पर स्कूल के परिसर में खुलेआम करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है. यह मामला विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा के दौरान का है. जब यह फायरिंग हो रही थी तो उसी समय किसी ने पूरे वाकये का वीडियो बना लिया था. जब यह वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन ने आनन-फानन में मामला दर्ज कर लिया है.

Madhya Pradesh: An FIR has been registered against 150 workers of Vishva Hindu Parishad and Bajrang Dal for celebratory firing in a school premises during 'Shastra Puja', in Gwalior on 8th October. (08.10.2019) pic.twitter.com/gWVPKQby2W