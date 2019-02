मध्य प्रदेश: स्कूल से अगवा हुए बच्चों का शव यूपी के बांदा में मिले, नाराज लोग सड़कों पर उतरे

मध्प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट से बीते 12 फरवरी को लापता हुए दो जुड़वां भाइयों श्रेयांश और प्रियांश की हत्या कर दी गई. दोनों के शव उत्तरप्रदेश के बांदा में मिले. बच्चों को स्कूल बस से अगवा किया गया था. पुलिस ने आरोपियों पर 50 हजार रुपये इनाम की घोषणा की थी. मध्यप्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एक संयुक्त तलाश अभियान भी चलाया था लेकिन बच्चों के शव मिलने के बाद सभी प्रयासों पर विराम लग गया. बता दें कि बच्चों के पिता तेल व्यापारी है. बच्चों को अगवा करने की घटना वहां मौजूद सीसीटीवी में भी कैद हो गई थी. बावजूद इसके पुलिस कातिलों तक नहीं पहुंच पाई. दोनों बच्चे चित्रकूट (मप्र) के सद्गुरु पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे. 12 फरवरी को दोपहर करीब एक बजे स्कूल की छुट्टी के बाद बस से घर लौट रहे थे. स्कूल परिसर में ही मोटरसाइकिल पर सवार दो नकाबपोश युवकों ने पिस्तौल दिखाकर बस को रोका और बच्चों को अगवा कर लिया.

Two children who were abducted from a school bus in Madhya Pradesh's Chitrakoot on February 12, found dead in a river in Uttar Pradesh's Banda. Post mortem being conducted

बच्चों की मौत की खबर से इलाके में तनाव फैल गया. जिसको देखते हुए एतिहातन धारा 144 लागू कर दी गई है. नाराज लोगों ने इलाके में तोड़ फोड़ भी की. वहीं दूसरी तरफChitransh and Priyansh इस घटना पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि मृतक बच्चों के परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं. यह बेहद दुखद घटना है, मैं उम्मीद करता हूं कि शासन और प्रशासन इस पर संज्ञान लेकर उचित कदम उठाएंगे.

