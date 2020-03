Coronavirus: कर्नाटक में 2 और लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण, अब तक सामने आए 10 मामले

चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस (Coronavirus) ने करीब 120 देशों को अपनी जद में ले लिया है. इस वायरस की चपेट में आने से अभी तक साढ़े पांच हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. दुनिया में हर रोज सैकड़ों लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं. भारत में भी यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है. लद्दाख, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर और केरल में सोमवार को कोरोना वायरस से संक्रमण का एक-एक नया मामला सामने आया. वहीं कर्नाटक में दो लोगों के शरीर में इस वायरस की पुष्टि हुई है. इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 116 पहुंच गई है.

कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुधाकर ने सोमवार को दो लोगों के टेस्ट पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि की है. उन्होंने ट्वीट किया, 'ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि कर्नाटक में दो और लोगों में कोरोना वायरस पाया गया है. कलबुर्गी और बेंगलुरु निवासी शख्स के टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है. दोनों मरीजों को पृथक कर दिया गया है और आइसोलेशन वॉर्ड में उनका इलाज चल रहा है. आगे जानकारी साझा की जाएगी.' इसी के साथ कर्नाटक में अब तक 10 लोगों में इस वायरस की पुष्टि हुई है. इनमें कलबुर्गी के रहने वाले एक शख्स की मौत हो चुकी है.

