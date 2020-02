निर्भया केस: फैसला लिखवाने से पहले जस्टिस भानुमति हुईं बेहोश, सुनवाई बीच में ही छोड़कर उठी बेंच

निर्भया मामले में दोषियों को अलग-अलग फांसी पर चढ़ाए जाने की मांग करने वाली केंद्र की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस भानुमति को बेहोश हो गईं. बेंच सुनवाई को बीच में छोड़कर ही चली गई. फैसला लिखवाने से पहले जस्टिस भानुमति को चक्कर आए. पहले मुंह खोलकर बेचैनी भरी गहरी गहरी सांसें लीं, फिर कुर्सी पर ही गर्दन लुढ़क गई. जब तक लोग समझते और महिला स्टाफ संभालते तब तक वो होश में आ गईं. लगभग 20-30 सेकेंड बाद जस्टिस भानुमति होश में आ गईं. तीनों जज चेंबर में गए. सूत्रों के मुताबिक जस्टिस भानुमति चेंबर में भी कुछ सेकेंड के लिए बेहोश हुई. कहा जा रहा है कि उनको बुखार भी है और उनका रक्तचाप भी बढ़ा हुआ था. अब मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी.

#UPDATE Justice R Banumathi was taken into the chamber immediately after she fainted during the hearing in 2012 Delhi gang-rape case in Supreme Court today. The bench has adjourned the case and says the order will be released later. https://t.co/0xLTTg47yG