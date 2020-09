एक तरफ राज्यसभा के 8 निलंबित सांसद धरने पर, दूसरी तरफ उप-सभापति का उपवास

एक तरफ कृषि विधेयक (Farm Bill) पर विरोध के दौरान निलंबित सांसद संसद में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश (Harivansh) ने इस पूरे प्रकरण को देखते हुए 24 घंटे उपवास पर रहने का फैसला किया है. उन्होंने उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडू को पत्र लिख पूरे मामले पर अपनी वेदना व्यक्त करते हुए कहा कि वह अगले 24 घंटे उपवास पर रहेंगे. उपवास आज सुबह से शुरू होकर कल सुबह तक जारी रहेगा. इस दौरान वह संसद का कामकाज जारी रखेंगे.



Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh to observe one-day fast against the unruly behaviour with him in the House by Opposition MPs during the passing of agriculture Bills on 20th September pic.twitter.com/cphCDVHrqM