'एक दिन में करोड़ों कमा रहीं फिल्में तो फिर कैसी मंदी', इस बयान को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने वापस लिया

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रविवार को अपना वह बयान वापस ले लिया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर बॉलीवुड फिल्मों की सफलता का उदाहरण देते हुए अर्थव्यवस्था में सुस्ती की बात को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा था कि दो अक्टूबर को तीन फिल्मों ने 120 करोड़ रुपये की कमाई की. यह "अर्थव्यवस्था" में मजबूती का संकेत देती है. रविवार को ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़कर गलत मतलब निकाला गया, इसलिए मैं अपना बयान वापस लेता हूं.

उन्होंने टि्वटर पर एक पत्र शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा है, 'मुंबई में की गई मेरी टिप्पणी '3 फिल्मों ने एक ही दिन में 120 करोड़ रुपये कमाए' तथ्यात्मक रूप से सही कथन था. मैंने यह इसलिए कहा था कि मैं मुंबई में था- भारत की फिल्म राजधानी. हमें अपने फिल्म उद्योग पर बहुत गर्व है जो लाखों लोगों को रोजगार देता है, और करों के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान देता है.'

Union Minister Ravi Shankar Prasad: Entire video of my media interaction is available on my social media. Yet I regret to note that one part of my statement has been completely twisted out of context. Being a sensitive person I withdraw my comment. https://t.co/AStYrcoE6v