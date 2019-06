पश्चिम बंगाल में TMC-BJP कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, 3 की मौत, पुलिस ने शुरू की जांच

पश्चिम बंगाल के 24 उत्तर परगना में टीएमसी-बीजेपी (TMC-BJP) कार्यकर्ताओं के बीच आपसी झड़प में 3 लोगों की मौत की खबर है. मामले की जांच कर रही पुलिस के अनुसार यह पूरा मामला पार्टी के झंडे को उतारने से शुरू हुआ था. इस झड़प के दौरान टीएमसी (TMC) के एक कार्यकर्ता कायुम मोल्लह की हत्या की बात सामने आ रही है. वहीं बीजेपी (BJP) का कहना है कि टीएमसी (TMC) के गुंडों ने उनके 2 कार्यकर्ताओं को गोली मारी दी है. जिसमें उनकी मौत हो गई.

3 BJP workers shot dead by TMC goons in Sandeshkhali, West Bengal. @mamataofficial is directly responsible for unleashing violence against BJP workers.



We will be reaching Union Home Minister Sh @amitshah ji to apprise him of Sandeshkhali killings.