दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोरोना वायरस के 3 संदिग्ध मामले सामने आए हैं. तीनों को एक विशेष वार्ड में रखा गया है. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक इस बात की जानकारी अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मीनाक्षी भरद्वाज ने दी है. गौरतलब है कि मुंबई सहित देश के कई एयरपोर्ट में कोरोना वायरस से बचाव के लिए निगरानी बरती जा रही है.वहीं बिहार के छपरा में चीन से वापस लौटी एक लड़की को आईसीयू में भर्ती कराया गया है. न्यूज एजेंसी ANI से पटना मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट विमल कारक ने सोमवार बताया था कि कुछ लक्षणों को देखते हुए उसे छपरा में ही भर्ती कराया गया था और अब उसे पटना लाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि जब वह लड़की पटना मेडिकल कॉलेज में आ जाएगी तो उसके ब्लड जांच के लिए पुणे भेजा जाएगा. साथ ही आश्वासन दिया कि इस वायरस से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है. वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि नेपाल में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है. इसको देखते हुए पश्चिम बंगाल में नेपाल की सीमा पर निगरानी कड़ी कर दी गई है. दूसरी ओर एयरपोर्ट स्वास्थ्य संस्था की ओर से कहा गया है कि बेंगलुरु एयरपोर्ट पर अभी तक एक भी केस कोरोना वायरस का नहीं पाया गया है. चीन से आने वाले अब तक 392 यात्रियों का परीक्षण किया गया है.

Dr. Minakshi Bhardwaj, Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, Delhi: 3 suspected cases of #coronavirus have been reported at the hospital. The patients have been kept in isolation for further treatment pic.twitter.com/R2mOY71Saj