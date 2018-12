GST परिषद की 31वीं बैठक जारी, आम आदमी पर जीएसटी का बोझ कम करने पर होगा जोर

वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी जीएसटी काउंसिल की आज शनिवार को 31वीं बैठक हो रही है. माना जा रहा है कि मोदी सरकार कई वस्तुओं पर से टैक्स कम करने का फैसला ले सकती है. बताया जा रहा है कि जीएसटी परिषद की बैठक में कुछ वस्तुओं के जीएसटी के स्लैब में भी बदलाव हो सकते हैं. दरअसल, इसका संकेत खुद पीएम मोदी दे चुके हैं कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को और ज्यादा सरल बनाए जाएंगे. पीएम मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार चाहती है कि 99 प्रतिशत सामान या चीजें जीएसटी के 18 प्रतिशत के कर स्लैब में रहें. हालांकि, आज हो रही इस बैठक में अरुण जेटली समेत कई सदस्य मौजूत हैं.

यह भी बताया जा रहा है कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद वाहनों के टायरों पर जीएसटी दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर सकती है. यह कदम सबसे ऊंचे 28 प्रतिशत के कर स्लैब को तर्कसंगत बनाने के लिए उठाया जा सकता है.

Delhi: 31st GST Council meeting begins at Vigyan Bhavan under the chairmanship of Finance Minister Arun Jaitley pic.twitter.com/NEoRbw1CXB