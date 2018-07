उत्तराखंड में गहरी खाई में गिरी बस, 35 यात्रियों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल

उत्तराखंड में एक बड़ा हादसा सामने आया है. उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में खाई में एक बस के गिरने से 35 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गये हैं. बताया जा रहा है कि मौके पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौजूद है और राहत का काम जारी है.यह घटना पौड़ी गढ़वाल की बताई जा रही है.जहां भौण से रामनगर जाने वाली बस गहरी खाई में गिर गई और 35 लोगों की मौत हो गई. सूत्रों की मानें तो पुलिस की टीम खाई में उतर चुकी है और जैसे-जैसे रेस्क्यू का काम आगे बढ़ेगा, मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती हैं. बताया जा रहा है कि ज्यादातर मृतक स्थानीय हैं. जिस सड़क से यह बस गुजर रही थी, वह काफी संकरा है.

20 bodies have been recovered, 12 injured referred to hospital after a bus fell down a gorge in Pauri Garhwal district's Nanidhanda area. Number of casualties expected to rise: Garhwal Commissioner Dilip Jawalkar #Uttarakhandpic.twitter.com/YIskUa0Ku8