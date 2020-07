ओडिशा के कंधमाल जिले में हुई मुठभेड़ में 4 माओवादी हुए ढेर

ओडिशा में कंधमाल इलाके में रविवार को सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें चार माओवादियों को मार गिराया गया. ओडिशा पुलिस ने ट्वीट के जरिए बताया कि जंगल की तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षाबलों को माओवादियों के छिपे होने की आशंका हुई. सुरक्षाबलों की तरफ से जब गोलियां चलाई गईं तो अपनी सुरक्षा में माओवादियों की तरफ से भी गोलीबारी हुई. इसके बाद मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने 4 माओवादियों को मार गिराया.

There was an exchange of fire between maoists and SOG, DVF at Tumudibandha, Kandhamal. Security forces were fired upon & they fired back in self defence. There are four casualties on Maoists side. Some of them are injured. Combing operations are on in the area. SP is at the spot.