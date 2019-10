मध्य प्रदेश: सड़क हादसे में 4 राष्ट्रीय स्तर के हॉकी खिलाड़ियों की मौत, 3 की हालत गंभीर

मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में एक सड़क हादसे में चार राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों की मौत हो गई है, वहीं तीन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, होशंगाबाद में चल रहे हॉकी टूर्नामेंट में मैच खेलने जा रहे हॉकी खिलाड़ियों का वाहन होशंगाबाद इटारसी मार्ग पर रेसलपुर के नजदीक पेड़ से जा टकरया. इस हादसे में चार हॉकी खिलाड़ियों शहनवाज खान,आदर्श हरदुआ, आशीष लाल और अनिकेत की मौत हो गई है. वहीं तीन खिलाड़ी घायल हुए हैं. मिली जानकारी के अनुसार, चारों राष्ट्रीय स्तर के हॉकी खिलाड़ी थे.

Madhya Pradesh: Four national level hockey players dead, three injured, in a car accident in Hoshangabad pic.twitter.com/otLiRNQzoQ