मोदी सरकार के चार साल LIVE: CM योगी ने दी PM मोदी को बधाई, मायावती बोलीं- हर मोर्चे पर फेल रही सरकार

खास बातें आज मोदी सरकार के चार साल पूरे हो रहे हैं. पीएम मोदी ने 26 मई 2014 को शपथ ली थी. इस मौके पर विपक्ष भी हमलावर है.

मोदी सरकार के चार साल LIVE Updates:

This government has failed on all fronts. PM Narendra Modi terms everything he does as historic, I think that is why fuel prices are at a historic high during his government: BSP Chief Mayawati on 4 years of Modi govt pic.twitter.com/HrhdF8q4II — ANI UP (@ANINewsUP) May 26, 2018

The essence of the last 4 years is 'mera bhashan hi mera prashasan hai,' 'only my rhetoric is my governance' & on all parameters the Narendra Modi govt has been an absolute catastrophe: Manish Tewari, Congress on 4 years of Modi govt pic.twitter.com/Gj1evkhhQC — ANI (@ANI) May 26, 2018

I congratulate the Prime Minister & his entire cabinet for successful four years in the central government. I have faith that India will emerge as a super power in the world under PM's guidance.Congress must be prepared for another defeat in 2019: Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath pic.twitter.com/fk9SGfarnP — ANI UP (@ANINewsUP) May 26, 2018

आज मोदी सरकार के चार साल पूरे हो गये. मोदी सरकार के चार साल पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है और सरकार की उपलब्धियों को गिना रही है, वहीं कांग्रेस इस दिन को पूरे देश में 'विश्वासघात दिवस' के रूप में मना रही है. कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार के कार्यकाल को विफल बताने में जुटी है, वहीं भाजपा ये बताने की कोशिश कर रही है कि मोदी सरकार की योजनाओं से देश के लोगों को काफी फायदा पहुंचा है. इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार को बधाई दी है, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने चुटकी लेते हुए कहा कि चार साल के कार्यकाल का सार यही है मेरा भाषण ही मेरा प्रशासन है. सरकार के चार साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया. मोदी ने ट्वीट किया कि, '2014 में आज के ही दिन हमने भारत के बदलाव के सफर की शुरुआत की थी. पिछले चार साल में विकास जन आंदोलन बन गया है. देश का हर नागरिक इसमें अपनी हिस्‍सेदारी महसूस कर रहा है. सवा सौ करोड़ भारतीय भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं.'बसपा सुप्रीमो मायावती ने मोदी सरकार के चार साल को पूरी तरह से फेल बताया. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सभी मोर्चों पर फेल साबित हुई है. पीएम मोदी अपने हर कदम को ऐसे बताते हैं, जैसे उन्होंने कुछ ऐतिहासिक किया है. यही वजह है कि पेट्रोल के दाम उनके कार्यकाल में सबसे ऊंचे स्तर पर है.कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने मोदी सरकार के चार साल के अवसर पर कहा कि पिछले चार साल का यही सार है कि 'मेरा भाषण ही मेरा प्रशासन है', और सभी मापदंडों पर मोदी सरकार पूरी तरह से फेल ही साबित हुई है.योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी और उनके सभी कैबिनेट को मोदी सरकार के सफल चार साल के लिए बधाई दी. सीएम योगी ने कहा कि मेरा मानना है कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में भारत दुनिया में सुपर पावर के रूप में उभरेगा. कांग्रेस को 2019 में भी एक और हार के लिए तैयार रहना चाहिए.बता दें कि आज पीएम मोदी ओडिशा के कटक में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह प्रेस वार्ता करेंगे. साथ ही कांग्रेस पूरे देश में विश्वासघात दिवस मना रही है.