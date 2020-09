लद्दाख में 5.4 की तीव्रता से महसूस हुए भूकंप के तेज झटके

भूकंप से फिलहाल किसी भी तरह के जानोमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है. विस्तृत खबर की प्रतीक्षा है....

Earthquake of Magnitude:5.4, Occurred on 25-09-2020, 16:27:06 IST, Lat: 34.96 & Long: 78.59, Depth: 10 Km ,Location:, Ladakh

