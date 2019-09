GDP दर में गिरावट को लेकर पी चिदंबरम का मोदी सरकार पर निशाना, 5% का इशारा किया और फिर CBI...

पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram) ने जीडीपी (GDP) में गिरावट के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Modi Govt) पर निशाना साधा. बता दें कि देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी (GDP) वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में धीमी पड़कर 5 प्रतिशत रही. एक साल पहले इसी तिमाही में वृद्धि दर आठ प्रतिशत थी. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जीडीपी दर पहली तिमाही में 5.8 फीसदी से घटकर 5 फीसदी पर पहुंच गई. जो 6 साल में इसका सबसे निचला स्‍तर है. कोर्ट रूम से पी चिदंबरम (P Chidambaram) के बाहर निकलने पर जब संवाददाताओं ने उनसे पूछा कि उन्हें अपनी सीबीआई हिरासत के बारे में क्या कहना है तो पूर्व वित्त मंत्री ने कहा, 'पांच फीसदी. क्या आप जानते हैं पांच फीसदी क्या है?' उन्होंने पांचों अंगुलियां दिखाने के लिए अपना हाथ भी उठाया. तभी सीबीआई उन्हें हिरासत में ले लिया. कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से इसका वीडियो भी शेयर किया है.

A quick reminder by @PChidambaram_IN on why he's feared by the BJP govt. #ModiMadeEconomicCrisispic.twitter.com/9XOdVf6saT