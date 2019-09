पंजाब के बटाला में पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद लगी आग, 16 लोगों की मौत, कई के फंसे होने की आशंका

पंजाब के बटाला में पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद लगी आग में 16 लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने यह जानकारी दी है. गुरदासपुर के एसडीएम डीपक भाटिया ने 16 लोगों की मौत की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. फैक्ट्री में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है. बता दें कि गुरदासपुर के बटाला में एक आवासीय कॉलोनी में स्थित फैक्ट्री विस्फोट के बाद पूरी तरह से नष्ट हो गया. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है.

Gurdaspur Sub-Divisional Magistrate, Deepak Bhatia: 16 people have died and 10 people have been injured in the fire. https://t.co/Uiza9tMNoz

आईजी (बॉर्डर रेंज) एसपीएस परमार ने बताया कि यह घटना तकरीबन शाम को 4 बजे हुई. एनडीआरएफ और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल या (SDRF) की टीमें बचाव अभियान कार्य में लगी हुई है. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और जिला प्रशासन के सदस्य भी मौके पर मौजूद हैं.

Deeply anguished to learn of the loss of lives due to the blast in the firecracker factory in Batala. Rescue operations are underway with the DC & SSP heading the relief efforts.