कोहरे की वजह से फ्लाइओवर पर एक के बाद एक टकराई 50 गाड़ियां, आठ की मौत, कई घायल

हरियाणा में रोहतक-रेवाड़ी हाइवे पर एक भीषण सड़क हादसा (Road Accident) हुआ है. सुबह घने कोहरे की वजह से एक फ्लाईओवर पर एक के बाद एक 50 गाड़ियां आपस में टकरा गईं. इस घटना में छह महिलाओं समेत कुल आठ लोगों के मारे (Seven Died in Road Accident) जाने की खबर है. जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस (Haryana Police) ने सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. वहीं मृतकों के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. घटना की वजह से हाइवे पर करीब दो किलोमीटर का जाम लग गया है. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है.

