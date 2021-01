केरल में पहली बार कोरोना वायरस के यूके स्ट्रेन के 6 मामले, किसी भी अन्य राज्य से अधिक

केके शैलजा ने कहा, "पुणे में एक प्रयोगशाला में कुल 29 नमूने भेजे गए थे. पहले 11 ने कोरोना के यूके स्ट्रेन के लिए नकारात्मक परीक्षण किया, मतलब उनकी रिपोर्ट नेगिटिव आई. लेकिन आज 6 लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई. इन्हें आईसोलेशन में और अस्पताल में अंडर ट्रीटमेंट रखा गया है. उन्हें आगमन पर आईसोलेशन की सलाह दी गई थी और उनकी संपर्क सूची तैयार कर ली गई थी और यहां तक ​​कि वे निगरानी में हैं."

जबकि अन्य राज्यों में कोरोना के इस यूके स्ट्रेन के 30 से अधिक मामलों की सूचना दी है, केरल में ये मामलों का पहला सेट है. स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से सावधानी बनाए रखने और सभी COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा, "लोगों को बहुत सावधानी दिखानी चाहिए. हम लंबे समय तक सब कुछ बंद नहीं रख सकते. लेकिन जब आराम दिया जाता है, तो लोगों को केवल आवश्यक गतिविधियों के लिए ही बार निकलना चाहिए. उन्हें बिना मास्क के केवल आवश्यक गतिविधियों के लिए घरों में या बाहर घूमना नहीं चाहिए. हमारी प्राथमिकता लोगों के जीवन को बचाने के लिए है, "

महाराष्ट्र में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि ब्रिटेन से लौटे 8 लोगों को कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के लक्षणों का पता लगा है. टोपे ने ट्वीट किया, "यूके से महाराष्ट्र लौटे 8 यात्रियों में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के लक्षण पाए गए, जिनमें मुंबई के 5, पुणे, ठाणे और मीरा भयंदर के एक-एक व्यक्ति शामिल हैं. ये सभी आईसोलेशन में हैं और उनके संपर्क में आए लोगों का पता लगाया जा रहा है."

महाराष्ट्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने चेतावनी दी कि यूके से लौटने वाले कुछ लोग राज्य के बाहर के लिए उड़ान भर रहे हैं और फिर क्वारंटाइन से बचने के लिए मुंबई आ रहे हैं.

CM Uddhav Balasaheb Thackeray chaired a meeting regarding the Corona vaccination today. He also discussed the health of the 8 passengers from Britain who are infected by the new strain & directed the health dept & the Municipal Commissioner to be extra vigilant regarding this.