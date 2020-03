भारत में कोरोना वायरस के 6 और मामले आए सामने, संक्रमित लोगों की कुल संख्या हुई 53

भारत में कोरोना वायरस को लेकर 6 नए केस आ गए हैं. कोरोना वायरस से पीड़ित केरल राज्य से पाए गए हैं. दुनिया में करीब 100 से ज्यादा देशों में कोरोना वायरस का असर पड़ा है, जिसके चलते लाखों लोग चपेट में आ चुके हैं. भारत में अब तक कुल 53 लोग कोरोना वायरस की जांच में पॉजिटिव पाए जा चुके हैं. कर्नाटक में कोरोना वायरस के चार मामलों की पुष्टि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बी श्रीरामुलु ने बताया. बता दें, कोरोनावायरस से प्रभावित ईरान में सैंकड़ों भारतीय फंसे हुए हैं. कोरानावायरस से प्रभावित ईरान से भारतीय वायुसेना का विमान मंगलवार को 58 भारतीयों को लेकर भारत पहुंच गया है. इन 58 भारतीयों को कोरोनावायरस के बढ़ते प्रकोप की वजह से वहां से बचाकर लाया गया है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार सुबह इसकी जानकारी दी.

महाराष्ट्र के पुणे में दो मामले की हुई पुष्टि, संक्रमित लोगों की संख्या 47 पर पहुंची

Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan: Six more cases of #Coronavirus have been confirmed in Kerala, the total number of the state is now 12 https://t.co/I8plxIVc2Dpic.twitter.com/mOEj4gASrX