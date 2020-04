राजस्थान में कोरोना के 6 नए मामले, एक तबलीगी जमात से जुड़ा, Covid-19 संक्रमितों की संख्या पहुंची 210 

इस बीच, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा, "राज्य सरकार प्रदेश के सभी लोगों की जान बचाने के लिए प्रतिबद्ध है. हम लगातार परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं और उसी के अनरूप कदम उठा रहे हैं. इलाज, चिकित्सा सुविधा से लेकर हम हर वो संभव चीज कर रहे हैं जो सुरक्षा के लिए जरूरी है." उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे लॉकडाउन के दौरान में ही रहे. उन्होंने कहा कि आपका घर सबसे सुरक्षित स्थान, जहां आप कोरोनावायरस से बचे रहे सकते हैं. लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करें.

उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, "COVID19 का संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकार हर संभव कदम उठा रही है. प्रदेश में अभी तक 11 हजार 136 टेस्ट किये गये हैं, जो केरल के बाद किसी दूसरे राज्य द्वारा किये गये सर्वाधिक टेस्ट हैं."

6 new positive cases (including 1 Tablighi Jamaat returnee) of Coronavirus reported in the state; the total number of positive cases in the state now stands at 210: Rajasthan Health Department

उन्होंने कहा कि होम क्वारंटाइन में रखे गये लोगों से अपील है कि वे क्वारंटाइन के दौरान गाइडलाइन का पालन करें और घर से बाहर नहीं जाएं ताकि दूसरे लोगों में इस वायरस के फैलने का खतरा नहीं हो. जो लोग इसका पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी.

State govt is committed to save lives of all in #Rajasthan. We are continuously monitoring situation & taking measures accordingly.From providing treatment,medical facilities to taking care of needs of vulnerable,we are doing everything possible for your safety#राजस्थान_सतर्क_है