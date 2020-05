देश में मंगलवार को 445 घरेलू उड़ानों से 62,641 लोगों ने यात्रा की : हरदीप सिंह पुरी

पुरी ने ट्विटर पर लिखा, ‘हमारा आसमान और हवाईअड्डे फिर से व्यस्त हो गए. भारत में घरेलू यात्री उड़ानें बहाल होने के दूसरे दिन, 26 मई को, हमारे हवाईअड्डों से 62,641 लोगों ने यात्रा की. सभी हवाईअड्डों पर सुगमता से कामकाज हुआ. केवल छह प्रस्थान उड़ानों का समय बदला गया.' देश में पश्चिम बंगाल के विमानपत्तन को छोड़कर सभी हवाईअड्डों से घरेलू यात्री उड़ानों के परिचालन की अनुमति है. पिछले दिनों तूफान अम्फान से प्रभावित हुए पश्चिम बंगाल ने सोमवार से घरेलू उड़ानों की बहाली का विरोध किया था. केंद्र सरकार ने रविवार रात को घोषणा की कि पश्चिम बंगाल में घरेलू यात्री उड़ान सेवाएं बृहस्पतिवार से शुरू होंगी.



Our skies & airports are busy again.



On 26th May, the 2nd day of recommencement of domestic passenger flights in India our airports handled 62,641 flyers on 445 departures & 447 arrivals.



All airport functioning was smooth. Only 6 departures were rescheduled.@MoCA_GoI