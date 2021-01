"7 दिन का क्वारंटाइन जरूरी": दिल्ली के आदेश पर अफरातफरी के बाद एयरपोर्ट ने किया ट्वीट

दिल्ली एयरपोर्ट ने ट्वीट में कहा है कि ब्रिटेन से आने वाले सभी हवाई यात्रियों को यात्रा के ठीक पहले और भारत पहुंचते वक्त आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा. यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आए या निगेटिव, उन्हें 7 दिन के सरकारी सुविधा केंद्र में क्वारंटाइन रहना होगा और 7 दिन होम आइसोलेशन में रहना पड़ेगा. ट्वीट में हालांकि यह नहीं बताया गया है कि क्या गर्भवती महिला जैसे विशेष समूहों को अपवाद के तौर पर कुछ रियायत दी जा सकती है या नहीं.

एयरपोर्ट पर कई घंटों तक फंसे रहे ब्रिटिश यात्रियों में से एक सौरव दत्ता ने कहा, " यहां पूरी तरह अफरातफरी का आलम है, हम एक लाउंज के अंदर हैं और बाहर बहुत से सुरक्षाकर्मी हैं. हमसे ऐसे व्यवहार किया जा रहा है कि जैसे हम पिंजड़े में हो. होटल भी हमें क्वारंटाइन के लिए डील ऑफर कर रहे हैं. पहले ऐसी गाइडलाइन नहीं थी. कई अन्य यात्रियों ने भी ट्वीट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को टैग किया.

@HardeepSPuri Just came from London AI112, it's absolutely maniac at Delhi Airport.

Asking us to go for institutional quarantine even with Negative PCR test.

Didn't mention this on your SOP.@airindiainpic.twitter.com/B13HcbgVaG