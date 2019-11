भूत बनकर प्रैंक करना पड़ा मंहगा, 7 यूट्यूबर्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार

भूत बनकर प्रैंक करने वाले 7 यूट्यूबर्स को बेंगुलुरु पुलिस ने गिरफ्तार किया है. ये लोग भूतों की तरह डरावने कपड़े पहनकर और मेकअप करके रात के अंधेरे राहगीरों को डराते थे. बेंगलुरु नॉर्थ डीसीपी एस कुमार ने कहा, "युवक जबरदस्ती राहगीरों को रोक रहे थे और उन्हें डरा रहे थे, उन्हें जमानती धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया और थाने में ही जमानत दे दी गई."

Karnataka: 7 YouTubers arrested for dressing as ghosts& scaring unsuspecting commuters in Bengaluru. S Kumar, DCP North says,"The youths were forcefully stopping & scaring the passersby, they were arrested under bailable sections & given bail in the police station itself" (11.11) pic.twitter.com/2TcEv2TCP6