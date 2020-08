विशाखापत्तनम: क्रेन पलटने से 8 लोगों की मौत की खबर, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में हुआ हादसा

Crane Collapsed: आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) से बड़े हादसे की जानकारी सामने आ रही है, विशाखापत्तनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (Crane Collapsed in Hindustan Shipyard) में एक क्रेन गिर जाने से 8 लोगों की मौत हो गई है वहीं एक घायल बताया जा रहा है. घटना की जानकारी देते हुए डीसीपी सुरेश बाबू ने बताया कि हिंदुस्तान के शिपयार्ड में क्रेन के गिर जाने की वजह से यह हादसा हुआ है. इसमें 8 लोगों की मौत हो गई. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. जहां एक बड़ी सी क्रेन गिरती हुई दिखाई दे रही है.

#WATCH A crane collapses at Hindustan Shipyard Limited in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. 10 dead and 1 injured in the incident, says DCP Suresh Babu. pic.twitter.com/BOuz1PdJu3