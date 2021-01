वीडिया कांफ्रेंस से आयोजित होने वाले इस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री दभोई-चांचोड़ आमान परिवर्तन, चांचोड़-केवड़िया आमान परिवर्तन नवनिर्मित प्रतापनगर-केवड़िया खंड के विद्युतीकरण और दभोई, चांचोड़ और केवड़िया स्टेशनों की नयी इमारतों का उद्घाटन भी करेंगे. गुजरात में रेल से जुड़ी इन परियोजनाओं के उद्घाटन के मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी उपस्थित रहेंगे.

Now, more reason to visit the ‘Statue of Unity!' This iconic Statue, a tribute to the great Sardar Patel is connected via railways to different regions of India.



8 trains will be flagged-off tomorrow, 17th January at 11 AM. Do watch the programme live. https://t.co/yW3FmGlsXcpic.twitter.com/lV4uJ33If0