8 साल का बच्चा कर रहा नेक काम, गरीब छात्रों की फीस के लिए जुटाए करीब 2 लाख रुपए

कोरोना वायरस(Coronavirus) महामारी की वजह से आम आदमी से लेकर सरकार तक सभी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं. जिसकी वजह से गरीब बच्चों को स्कूल की फीस भरने में भी बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा रहा है. ऐसे में दिल्ली के बेगमपुर स्थित सरकारी स्कूल(Government School) में पढ़ने वाले 100 बच्चों की फीस भरने का जिम्मा कक्षा 3 पढ़ने वाले एक 8 साल के बच्चे ने उठाया है. इस बच्चे का नाम अधिराज है. अधिराज को इसी स्कूल में पढ़ाने वाली अपनी मां से पता चला कि बच्चों के सामने एग्जामिनेशन फीस भरने का संकट खड़ा हो गया. पहले तो अधिराज ने अपने गुल्लक से 12500 रुपये निकालकर स्कूल के 5 बच्चों की फीस भरी और इसके बाद उसने बाकी बच्चों की फीस भरने का भी जिम्मा उठा लिया.

Delhi: Family raises Rs 1.8 Lakh for CBSE board exam fee of students after their 8-yr-old son came up with idea of helping pupils unable to pay.



"My wife is a teacher. She was sad when some students expressed inability to pay. Our son said we should help," says child's father. pic.twitter.com/l6VKQiBsCM