मणिपुर की लिसी प्रिया कंगुजम (Licypriya Kangujam) ने पीएम मोदी से देश में जलवायु परिवर्तन कानून (Climate Change Law) को लागू करने और संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र में इसे पारित कराए जाने की मांग की है. 8 साल की लिसी प्रिया ने 6 दिसंबर को एक ट्वीट करते हुए लिखा था, ''कृप्या हमारे भविष्य को बचा लें. मैं अपनी इंस्पीरेशन ग्रेटा थुनबर्ग के साथ हूं ताकि मैं आप पर और विश्व के अन्य नेताओं पर कुछ दबाव डाल सकूं. आप हमें कम नहीं आंक सकते. कृप्या जलवायु परिवर्तन कानून को संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र में पारित कराएं''.

पिछले काफी वक्त से लिसी प्रिया कंगुजम अपने इस अभियान को लेकर चर्चाओं में है. वह कई जागरुकता अभियानों, रैलियों के आयोजन और प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों की मदद कर चुकी हैं. हाल ही में लिसी ने स्वीडिश जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग (Greta Thunberg) के साथ स्पेन के मैड्रिड में आयोजित जलवायू परिवर्तन को लेकर एक कार्यक्रम में शिरकत की थी.

Dear Mr. @narendramodi, Pass the #ClimateChange Law in the ongoing Parliament session. Plz save our future. I am now with my inspiration @GretaThunberg to give more pressure 2 you & the world leaders. You can't underestimate us. #ActNow#ClimateActionNow@Fridays4future@PMOIndiapic.twitter.com/byDrTDolWu