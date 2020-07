पश्चिम बंगाल में अगस्त महीने में 9 दिन रहेगा कम्पलीट लॉकडाउन, जानें तारीखें

West Bengal Lockdown News: देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. भारत में कोरोनावायरस से 14 लाख 83 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हैं वहीं, अब तक 34 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) सरकार ने अगस्त महीने में राज्य में 9 अगल-अलग दिनों में कम्पलीट लॉकडाउन की घोषणा की है.



Complete lockdown will be observed in the state on 2nd, 5th, 8th, 9th, 16th, 17th, 23rd, 24th and 31st August: West Bengal CM Mamata Banerjee https://t.co/wb1jJxSaFq