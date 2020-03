पति के हाथ पर मिली होम क्वारंटाइन की मुहर, कपल को ट्रेन से उतारा

एक दंपत्ति को दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस से उस वक्त उतारा गया जब साथी यात्रियों ने पति के हाथ पर घर पर पृथक रहने के लिये लगाई गई मुहर (होम क्वारंटाइन सील) देखी. रेलवे ने शनिवार को बताया कि बेंगलुरु सिटी जंक्शन से नई दिल्ली जा रही राजधानी ट्रेन में एक कपल यात्रा कर रहा था. पति के हाथ पर घर में क्वारंटाइन रहने की स्टैम्प लगी हुई थी. ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों ने इसकी जानकारी टीटीई को दी, जिसके बाद दंपति को ट्रेन से उतार दिया गया.

अधिकारियों ने कहा कि सुबह 9 बजकर 45 मिनट पर जब ट्रेन काजिपेट पहुंची तो एक मुसाफिर ने व्यक्ति के हाथ पर क्वारंटाइन मार्क देखा. वह व्यक्ति हाथ धो रहा था जिस समय मुसाफिर ने इस मार्क को देखा. कोरोना के संदिग्ध मामलों में इस स्टैम्प को लगाया जाता है. इसके बाद अन्य यात्रियों ने ट्रेन में मौजूद टीटीई को इसकी जानकारी दी.

सूचना मिलते ही अन्य रेलवे स्टाफ और डॉक्टर ट्रेन में दाखिल हुए. पति-पत्नी को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया. कोच को लॉक क़र दिया गया और एसी बंद कर दिया गया. कोच को काजिपेट में पूरी तरह से सैनेटाइज किया गया. ट्रेन 11.30 बजे वहां से दिल्ली के लिए रवाना हुई.

2 passengers marked with mandatory quarantine were found to be travelling on Rajdhani train between Bengaluru & Delhi today. They were immediately deboarded and the entire coach was sanitised.



Citizens are advised to practice social distancing and follow quarantine requirements.